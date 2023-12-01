Актриса Юлия Пересильд тайно вышла замуж

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник тайно поженились. Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера».

В 2022 году звезда «Вызова» подставила публике нового избранника. Им оказался 35-летний актер театра и кино Михаил Тройник. Он известен благодаря участию в таких проектах, как «Метод», «Чики» и «День города». Пересильд старше возлюбленного на 4 года, однако разница в возрасте не стала преградой для их романа.

Отношения пары развиваются стремительно. Артисты часто выходят в свет и демонстрируют публике свои чувства, не стесняясь объятий и поцелуев. По информации источника, Юлия и Михаил тайно поженились. Однако на данный момент ни актеры, ни их представители никак не комментировали сообщение СМИ.

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