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04:00, 19 октября 2023
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Актера Александра Панкратова-Черного заставили сменить фамилию

Актера Александра Панкратова-Черного заставили сменить фамилию

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что его заставили сменить фамилию в Госкино. Аналогичную фамилию, только без приставки Черный, носил племянник кинооператора Эдуарда Тиссе.

Подробности приводит Газета.Ru.

Артист рассказал изданию, что в Госкино ему запретили «примазываться к знаменитостям». Александр Панкратов носил светлые волосы – в прессе его называли «Белым».

Панкратов взял приставку Черный, потому что был брюнетом. Чтобы не путаться, он получил фамилию Панкратов-Черный.

Его настоящая фамилия – Гузев. Панкратовым был первый муж матери.

Также известно, что у певицы Ларисы Долиной другая настоящая фамилия. Она не имеет ничего общего с родительской и указана во всех документах. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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