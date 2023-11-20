«Агрессивно отношусь к нему»: 16-летняя дочь Панина* сделала заявление после выходок пьющего отца
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Дочь актера Алексея Панина*(Признан иноагентом на территории РФ) в новом интервью раскрыла свое отношение к отцу, который нередко попадает в скандалы в нетрезвом состоянии. Анна призналась, что не поддерживает такой образ жизни родителя, так как не узнает его, когда он находится во власти спиртного.
Отметим, что звездная наследница последовала за Паниным* за границу, где он сейчас пытается строить новую жизнь. После отъезда из России жизнь семьи сильно изменилась, но девушка старается не унывать и во всем поддерживать артиста. Несмотря на многочисленные слухи о конфликтах, в отношениях Анны с отцом все довольно хорошо. Однако иногда ссоры все же случаются из-за алкоголя.
«Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои», - поделилась Анна.
Ответить однозначно на вопрос, почему отец пьет, звездная наследница не может. Но у нее есть предположение, что в стакане Алексей* пытается «утопить» чувство стыда. По мнению Анны, актер таким образом хочет убежать от самого себя.
К слову, проблемы с алкоголем Панин* не скрывает. Он открыто заявлял, что действительно любит выпивать. Однако все равно он старается себя контролировать и не уходить с долгосрочные запои.
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*(Признан иноагентом на территории РФ)
Источник: StarHit.