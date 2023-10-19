«А вот и папик»: Виктория Боня отправилась на «приватный остров» с таинственным бойфрендом

Телеведущая Виктория Боня выложила в микроблог свежее видео. Девушка сняла на камеру мужчину, с которым приехала на Мальдивы. При этом личность молодого человека блогерша раскрывать не стала.

«А вот и он – папик. Это самый приватный остров из всех, на которых я была...» – прокомментировала Боня.

Накануне девушка призналась поклонникам в соцсетях, что на отдых он поехала не одна. Пользователи Сети терялись в догадках и предположили, что у телеведущей есть богатый покровитель. Однако звезда поспешила опровергнуть эти слухи. Она заявила, что не нуждается в финансовой поддержке от мужчин.

Несмотря на это, у блогерши действительно есть возлюбленный. Молодой человек не хочет находиться под пристальными взглядами фанатов, поэтому девушка скрывает его от публики. Известно, что пара расходилась на какое-то время, но потом они снова сошлись.

Ранее мы писали, что сын звезды «Улиц разбитых фонарей» почти десять лет считал отцом другого мужчину.