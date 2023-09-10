«А ты налей и отойди»: как сейчас выглядит героиня из рекламы сока «Моя семья»

Диана Шпак сыграла в рекламном ролике сока «Моя семья» девочку, которая никак не могла напиться. Произнесенная ей фраза «а ты налей и отойди» стала по-настоящему народной. Видео было снято в 2000-х, сейчас же его героиня претерпела сильные изменения в внешности и живет жизнью взрослого человека, передает E1.ru.

Диана родилась в США. Спустя два года родители перевезли ее в Россию. Мама обратила внимание на фотогеничность и артистизм дочери и отправила ее снимки в агентство. Это принесло свои плоды. Девочку стали брать на съемки. После одной из них, в рекламе сока «Моя семья», Шпак обрела настоящую популярность.

Сейчас кареглазая шатенка со стройной фигурой живет в Соединенных Штатах. Она не задумывается об актерской карьере, а мечтает писать собственные произведения в качестве сценариста и режиссера.

Ранее 56-летняя актриса Рената Литвинова поделилась результатами пикантной фотосессии. На снимках она позирует с длинными искусственными волосами.