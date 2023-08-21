«А где рваные раны лица?»: в истории с ДТП Лады Дэнс нашли несостыковки

Певица Лада Дэнс на днях неожиданно для большинства поклонников дала концерт в Нижнем Новгороде, хотя еще совсем недавно лежала в больнице в тяжелом состоянии после ДТП. Директор артистки сообщал, что она получила множественные ранения, из-за чего ей пришлось провести две операции на лице. Однако перед публикой вокалистка появилась без каких-либо ушибов и швов, что невольно заставило многих фанатов задуматься.

В Сети сейчас активно обсуждается то, что Лада на самом деле пиарилась на истории с аварией, так как такого «волшебного исцеления» не существует. Люди, которые только недавно сочувствовали певице, начали ее осуждать и даже обвинять во лжи, якобы ее команда специально драматизировала, чтобы поднять популярность артистки.

«Это как? То чуть ли не при смерти в тяжелейшем состоянии и уже концерт», «А где рваные раны лица, которые шили-зашивали?», «Ничего не поняла, вся перебинтованная лежала и уже концерт дает», - отвили комментарии люди в социальных сетях.

Отметим, что представители Лады Дэнс также прокомментировали ее публичный выход после аварии. Они заявили, что на сцену певицу буквально выносили, и она весь концерт была под обезболивающим. Кроме того, за кулисами дежурила бригада скорой помощи на случай, если бы вокалистке стало плохо.

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