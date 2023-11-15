93-летний Иван Краско заявил, что потерял интерес к жизни: что известно о завещании

Народный артист России Иван Краско заявил, что потерял интерес к жизни. В беседе с журналистами Kp.ru 93-летний мужчина признался, что обессилел. Он с трудом может ходить.

Знаменитость рассказал, что у него проблемы с ногами, беспокоят сосуды. Именно поэтому ему нужно часто сидеть. Кроме того, после инсульта, по словам звезды, у него в голове произошло «короткое замыкание». Все это расстраивает мужчину.

«Надо узнать, что мешает мне дальше жить. Мне становится все неинтересно, равнодушие появляется. А я так жить не привык. Надо что-то делать. У меня слепота и глухота начинается. Бывают провалы в памяти», – поделился актер.

Сейчас Краско живет в квартире с сыновьями, иногда к нему приезжает молодая сиделка. О личной жизни теперь звезда говорить не хочет, он устал от скандальных программ.

По словам Ивана Ивановича, денег ему хватает. Иногда он выходит на сцену театра и получает зарплату. Краско не собирается покидать сцену. Журналисты поинтересовались, есть ли у него завещание.

«Никаких завещаний, терпеть этого не могу, даже слышать не хочу. У меня дети - законные наследники», – рассказал знаменитость.

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