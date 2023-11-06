83-летнюю Людмилу Максакову увезли на скорой после спектакля: что случилось с актрисой

В Театре имени Евгения Вахтангова с народной артисткой России Людмилой Максаковой произошел несчастный случай. 83-летняя актриса принимала участие в спектакле «Царь Эдип».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе театра, Максакова после представления оступилась и упала. Прибывшие на место медики диагностировали травму и госпитализировали народную артистку.

«Она оступилась после спектакля и получила травму. Вся необходимая медицинская помощь ей оказана», — приводит агентство слова представителя театра.

Через несколько часов после инцидента директор театра Кирилл Крок сообщил, что с Людмила Максакова чувствует себя хорошо и уже вернулась домой из больницы. По данным Telegram-канала Baza, врачи диагностировали у актрисы ушиб головы.

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