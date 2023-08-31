НАШ ШОУБИЗ
18:00, 31 августа 2023
1 мин.

81-летний Лев Лещенко не сдержал эмоций, говоря о своей пенсии

81-летний Лев Лещенко не сдержал эмоций, говоря о своей пенсии

© freepik

Лев Лещенко признался, что не любит говорить о своей пенсии. По мнению певца, сумма его пособий является «нетипичной для нашего жителя». Вот почему артист заявил: на 30 тысяч рублей в месяц невозможно прожить.

«У меня маленькая пенсия. А для заслуженных людей она — мизерная», — высказался артист.

Отметим, что Лещенко имеет множество званий и наград. Он — народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, заслуженный артист Приднестровья. Как выяснилось, певец получает надбавки за эти достижения. Правда, они уже включены в обозначенную сумму.

Исполнитель хита «Прощай» признался: ему бы хотелось получать 50-60 тысяч рублей в месяц. Этой суммы певцу «было бы достаточно».

Рассказал Лещенко и о пенсии супруги. По словам артиста, избранница получает еще меньше, чем он.

«У моей жены пенсия гораздо меньше. Она получает 12 тысяч или 8. Забыл точную сумму», — резюмировал артист.

Ранее стало известно, когда 74-летняя певица Алла Пугачева вернется в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:mk.ru
Теги:
#новости звезд
,
#новости шоу-бизнеса
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.