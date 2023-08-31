81-летний Лев Лещенко не сдержал эмоций, говоря о своей пенсии

Лев Лещенко признался, что не любит говорить о своей пенсии. По мнению певца, сумма его пособий является «нетипичной для нашего жителя». Вот почему артист заявил: на 30 тысяч рублей в месяц невозможно прожить.

«У меня маленькая пенсия. А для заслуженных людей она — мизерная», — высказался артист.

Отметим, что Лещенко имеет множество званий и наград. Он — народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, заслуженный артист Приднестровья. Как выяснилось, певец получает надбавки за эти достижения. Правда, они уже включены в обозначенную сумму.

Исполнитель хита «Прощай» признался: ему бы хотелось получать 50-60 тысяч рублей в месяц. Этой суммы певцу «было бы достаточно».

Рассказал Лещенко и о пенсии супруги. По словам артиста, избранница получает еще меньше, чем он.

«У моей жены пенсия гораздо меньше. Она получает 12 тысяч или 8. Забыл точную сумму», — резюмировал артист.

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