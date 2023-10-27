80-летняя артистка: Прохор Шаляпин показал свою новую женщину

Певец Прохор Шаляпин только недавно жаловался на одиночество, но уже успел найти новую музу. Артист представил публике свою новую спутницу, которая годится ему в бабушки. Ей 80 лет, но она знаменита и стройна.

Скандальный исполнитель опубликовал в соцсетях кадр, на котором позировал с певицей Екатериной Шавриной. Стройная звезда с роскошной прической и белоснежными зубами прекрасно смотрелась рядом с таким же улыбчивым Прохором.

«Новая пассия», «Она как девушка. Зачем столько фильтров на нее наложили?», «Красиво смотритесь вместе и улыбки класс», «Совет да любовь», — цитирует фанатов артиста Popcornnews.ru и публикует фото.

Шаляпин признавался, что ищет состоятельную даму с недвижимостью. Молодой мужчина подчеркивал, что создан для саморазвития и путешествий, а не для работы.

Ранее мы писали о том, почему избранницы Прохора Шаляпина умирают. Звезда тосковал по умершей жене Татьяне Дэвис.