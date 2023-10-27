НАШ ШОУБИЗ
08:00, 27 октября 2023
1 мин.

80-летняя артистка: Прохор Шаляпин показал свою новую женщину

80-летняя артистка: Прохор Шаляпин показал свою новую женщину

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин только недавно жаловался на одиночество, но уже успел найти новую музу. Артист представил публике свою новую спутницу, которая годится ему в бабушки. Ей 80 лет, но она знаменита и стройна.

Скандальный исполнитель опубликовал в соцсетях кадр, на котором позировал с певицей Екатериной Шавриной. Стройная звезда с роскошной прической и белоснежными зубами прекрасно смотрелась рядом с таким же улыбчивым Прохором.

«Новая пассия», «Она как девушка. Зачем столько фильтров на нее наложили?», «Красиво смотритесь вместе и улыбки класс», «Совет да любовь», — цитирует фанатов артиста Popcornnews.ru и публикует фото.

Шаляпин признавался, что ищет состоятельную даму с недвижимостью. Молодой мужчина подчеркивал, что создан для саморазвития и путешествий, а не для работы.

Ранее мы писали о том, почему избранницы Прохора Шаляпина умирают. Звезда тосковал по умершей жене Татьяне Дэвис.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#отношения
,
#слухи
,
#певец
,
#новости звезд
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.