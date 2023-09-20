77-летняя мать Кончаловского пожаловалась на скромную пенсию

Наталья Аринбасарова, третья супруга режиссера Андрея Кончаловского и мать Егора Кончаловского, пожаловалась на размер ежемесячных выплат от государства. Оказывается, что если бы не помощь от родных, то женщина бы едва сводила концы с концами, передает Киноафиша.

Пенсионных денег, по словам Натальи, не хватает даже на еду и оплату счетов. Поэтому третьей супруге Кончаловского приходится опираться на детей.

Этой осенью женщине исполняется 77 лет. Ее пенсия составляет 15 тысяч рублей. Это полная сумма со всеми возможными надбавками от государства.

Ранее певец Лев Лещенко назвал размер своей пенсии. По словам артиста, сумма его пособий является «нетипичной для нашего жителя».