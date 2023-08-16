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21:00, 16 августа 2023
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77-летний Евгений Петросян удивил изменениями во внешности после болезни

77-летний Евгений Петросян удивил изменениями во внешности после болезни

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

77-летний юморист Евгений Петросян вывез молодую жену и сына на море в Сочи. Он вовсю хвастается отдыхом – но первое, на что обратили внимание поклонники, как изменился артист после болезни.

Петросян разместил фото в белой рубашке и брюках. Многие отмечали помолодевший внешний вид юмориста.

Интернет-пользователи писали: «Выглядите восхитительно», «Как всегда, стильно», «Красавец мужчина», «Стильный, молодой, умный», «Здорово выглядите».

В Сети пожелали ему и дальше оставаться цветущим и здоровым.

Напомним, еще в мае появилась информация о проблемах с сердцем у Петросяна. Говорилось, что его госпитализировали с диагнозом «гипертоническая болезнь». Юморист утверждал, что проходил плановое обследование.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#здоровье
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