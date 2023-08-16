77-летний Евгений Петросян удивил изменениями во внешности после болезни

77-летний юморист Евгений Петросян вывез молодую жену и сына на море в Сочи. Он вовсю хвастается отдыхом – но первое, на что обратили внимание поклонники, как изменился артист после болезни.

Петросян разместил фото в белой рубашке и брюках. Многие отмечали помолодевший внешний вид юмориста.

Интернет-пользователи писали: «Выглядите восхитительно», «Как всегда, стильно», «Красавец мужчина», «Стильный, молодой, умный», «Здорово выглядите».

В Сети пожелали ему и дальше оставаться цветущим и здоровым.

Напомним, еще в мае появилась информация о проблемах с сердцем у Петросяна. Говорилось, что его госпитализировали с диагнозом «гипертоническая болезнь». Юморист утверждал, что проходил плановое обследование.