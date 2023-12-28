75-летний Михаил Шуфутинский начал использовать инвалидное кресло для передвижения

75-летний певец Михаил Шуфутинский начал использовать инвалидное кресло для передвижения по дому и на улице. Выяснилось, что у артиста серьезные проблемы со спиной.

Подробности приводит Пятый канал.

Год назад певец получил травму спины. Это случилось во время игры в хоккей: Шуфутинский упал и повредил копчик, потянул мышцы.

Несмотря на курс реабилитации, до конца певец так и не восстановился.

«Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней», - сказал музыкант и отметил, что позвоночник периодически болит, особенно если он не выспался или лететь в неудобном положении.

Шуфутинский считает, что в использовании коляски нет ничего страшного и это «не знак презрения».

Ранее стало известно, за какой гонорар готов выступить Шуфутинский в Новый год.