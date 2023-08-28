68-летняя Ирина Хакамада заговорила о новом браке с молодым избранником

После смерти супруга Ирина Хакамада закрутила роман с мужчиной, который намного младше нее. Избранником знаменитого коуча стал Грегори Эмви. Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях, а также они много путешествуют.

Интересно, что в новом интервью Хакамада заявила, что в загс больше не пойдет.

«Ни в коем случае. Я не хочу. Я могу жить с кем-то – нет проблем. Никаких замуж. Все, хватит», – заявила она.

Недавно приятель предложил звезде «прагматичный брак», при котором два человека в возрасте живут вместе, но у них нет секса и влюбленности. Однако, как утверждает Хакамада, такие отношения выбирают люди, которые боятся стареть в одиночестве. Она считает подобный вариант абсолютно неприемлемым для себя.

Теперь политик предпочитает встречаться только с молодыми мужчинами. В паре ей нравится выступать наставником. Кроме того, ровесники не понимают Ирину Муцуовну и даже недолюбливают ее.

«Они меня боятся. Они просто не понимают. Их отпугивает все. Отпугивает моя харизма. Отпугивают мои татуировки, отпугивает моя манера одеваться», – призналась Хакамада.

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