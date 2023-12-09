62-летняя Арина Шарапова появилась на людях в прозрачной блузке: строила глазки

Ведущая Арина Шарапова появилась в смелом образе на церемонии награждения телевизионной премии ТЭФИ. Мероприятие состоялось 7 декабря в Москве, пишет «Экспресс газета».

Знаменитость позировала перед фотографами в гордом одиночестве, но не осталась незамеченной. А все из-за прозрачной блузки, которую примерила 62-летняя теледива. Арина была с привычной укладкой и неброским макияжем. Но все внимание было на ее наряд.

Многие удивились, что Шарапова выбрала прозрачную ткань, под которой виднелась белая майка. Поклонники похвалили выбор звезды и отметили, что у нее хорошая фигура. Напомним, что телеведущую не раз подозревали в том, что она пользуется услугами пластических хирургов. Сама Арина не высказывалась по этому поводу.

Ранее мы писали о том, что 57-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике и произвела фурор.