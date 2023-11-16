Екатерина Андреева похвасталась длинными ногами в лосинах и перьях

Телеведущая Екатерина Андреева удивила поклонников необычным образом. Знаменитость примерила лосины, платье с перьями и туфли на высоком каблуке. В таком виде ноги у женщины были длинные и стройные, как у модели.

Андреева поделилась снимком в эффектном наряде у себя в соцсетях и собрала множество восторженных комментариев.

«Однажды в Марокко...» — написала звезда.