Екатерина Андреева похвасталась длинными ногами в лосинах и перьях
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Телеведущая Екатерина Андреева удивила поклонников необычным образом. Знаменитость примерила лосины, платье с перьями и туфли на высоком каблуке. В таком виде ноги у женщины были длинные и стройные, как у модели.
Андреева поделилась снимком в эффектном наряде у себя в соцсетях и собрала множество восторженных комментариев.
«Однажды в Марокко...» — написала звезда.
СМИ пишут, что теледива продолжает свой отпуск, который начался в Греции. Она публикует яркие фотографии и делится хорошим настроением.
«Только краше и краше становится», «Катя, вы такая красивая! Пример всем нам», «Так нельзя выглядеть! Просто лучшая!», «Красотке с такими ножками на платье можно не зацикливаться», – цитирует пользователей Сети Леди Mail.ru.
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