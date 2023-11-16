НАШ ШОУБИЗ
08:00, 16 ноября 2023
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Екатерина Андреева похвасталась длинными ногами в лосинах и перьях

Екатерина Андреева похвасталась длинными ногами в лосинах и перьях

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Екатерина Андреева удивила поклонников необычным образом. Знаменитость примерила лосины, платье с перьями и туфли на высоком каблуке. В таком виде ноги у женщины были длинные и стройные, как у модели.

Андреева поделилась снимком в эффектном наряде у себя в соцсетях и собрала множество восторженных комментариев.

«Однажды в Марокко...» — написала звезда.

Екатерина Андреева похвасталась длинными ногами в лосинах и перьях

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

СМИ пишут, что теледива продолжает свой отпуск, который начался в Греции. Она публикует яркие фотографии и делится хорошим настроением.

«Только краше и краше становится», «Катя, вы такая красивая! Пример всем нам», «Так нельзя выглядеть! Просто лучшая!», «Красотке с такими ножками на платье можно не зацикливаться», – цитирует пользователей Сети Леди Mail.ru.

Ранее мы писали о том, что Анну Семенович заперли в парилке.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#фигура
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#новости звезд
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