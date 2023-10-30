57-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике и произвела фурор

Телеведущая Екатерина Андреева уже давно поражает фанатов способностью побеждать возраст и выглядеть молодо. Несмотря на то, что ей уже 57 лет, выглядит она при этом на 30. Причем теледиве удается сохранять красоту не только лица, но и фигуры.

В личном блоге Андреева нередко радует аудиторию своими фотографиями вне рабочего места, где ее можно увидеть лишь в строгих костюмах. Так, недавно она опубликовала снимок в купальнике, который сделала во время водных процедур. Артистка попарилась в бане, а после погрузилась в бочку.

«Бочка с травами в бане — самое то… ночью особенно», - подписала снимок ведущая.

Такой контент произвел фурор в Сети. Пользователи отметили, какая стройная фигура у Екатерины и подчеркнули, что у нее безупречная кожа лица.

Сама Андреева признавалась, что у нее действительно есть секрет, помогающий ей так молодо выглядеть. И это вовсе не пластика, а особые бьюти-процедуры и соблюдение правил здорового образа жизни. Например, она всегда спит в темной холодной комнате, делает шелковые маски с серебром, плазмолифтинг, энергетический массаж лица, а также уделяет время спорту, медитациям и йоге.

Ранее Ксения Собчак назвала лицо Ксении Бородиной маской для Хэллоуина и получила жесткий ответ.

Источник: личный блог Екатерины Андреевой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).