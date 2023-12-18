54-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике и разозлила россиян
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54-летняя артистка Эвелина Бледанс решила перед Новым годом поехать в Таиланд, чтобы провести праздники с морским загаром. В личном блоге она поделились кадрами из отпуска, на которых позировала в купальнике. Вот только вместо восхищений она получила негатив от подписчиков.
Некоторые из пользователей раскритиковали Бледанс за откровенность в Сети. Они отметили, что телеведущей уже пора отказаться от такого контента и «принять свой возраст». Эвелину даже сравнили с балериной Анастасией Волочковой, которая нередко хвастается телом и растяжкой перед фанатами.
«Совсем крыша поехала!», «Фу, как низко… а сыновьям тоже, наверное, гордость… вот нравы», - оставили комментарии россияне.
Впрочем, нашлись и те люди, кто похвалил Эвелину за ее внешность. Они подчеркнули, что она отлично выглядит и может себе позволить демонстрировать свою красоту.
Ранее появилась информация, что с вернувшейся в Россию Кристиной Орбакайте произошли «прекрасные изменения».
Источник: «7Дней.ru»