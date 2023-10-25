НАШ ШОУБИЗ
19:00, 25 октября 2023
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50-летняя Наташа Королева раскрыла правду о пластических операциях

50-летняя Наташа Королева раскрыла правду о пластических операциях

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

50-летняя певица Наташа Королева поддерживает лицо и тело в хорошей форме. Артистку подозревают в пластических операциях: звезда дала комментарий на этот счет.

Королева заверила, что операций не было, хотя кабинет косметолога она посещает.

«У меня не было никаких хирургических вмешательств, я предпочитаю косметологию аппаратную…», - рассказала знаменитость в интервью «ТН звезды».

Королева напомнила, что в человеческий организм может сам себя омолаживать, без операций. Важно достаточно спать, отдыхать, не перегружаться и правильно питаться. Королева раз в полгода делает чекап организма и проверяет анализы.

Несмотря на лень, певица занимается спортом. Она призвала больше ходить и выбрать тренировки, которые по душе.

Ранее Королева показала мужчину, воспитавшего ее сына.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#Наташа Королева
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