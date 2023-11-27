41-летняя супермодель Наталья Водянова раскрыла 5 секретов вечной молодости

Супермодель Наталья Водянова в свой 41 год по-прежнему выглядит весьма молодо, и многие юные девушки завидуют ее красоте. Поддерживать такой эффект ей помогают, как оказалось, всего пять секретов. Ими она поделилась со своими поклонниками.

1. Правильное питание

Наталья уверена, что каждый человек может оставаться красивым в любом возрасте, если будет следить за тем, что ест. Чтобы поддерживать фигуру, модель предпочитает включать в свой рацион фреши, молочную продукцию с низким содержанием жиров, белковые продукты, свежие овощи и фрукты.

2. Йога

Спорт всегда был важен для Водяновой, а после рождения ребенка она обратила внимание на йогу. По словам знаменитости, всего 15 минут занятий способны зарядить бодростью на весь день.

3. Трансцендентальная медитация

Данную практику Наталья использует, чтобы бороться со стрессом. Она заключается в том, чтобы повторять определенную мантру в течение 15 минут. Для Водяновой медитация заменяет несколько часов качественного сна.

4. Базовый и щадящий уход

Наталья Водянова любит натуральную красоту, поэтому тщательно следит за уходом кожи лица и волос. В повседневной жизни она практически всегда отказывается от макияжа и укладок.

5. Благотворительность

Как говорится, красота внешняя начинается с красоты внутренней. Наталья активно помогает нуждающимся и любит вызывать улыбки на лице людей. По ее мнению, именно доброта и искренность способны продлить молодость и сделать мир лучше.

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Источник: Nn.ru