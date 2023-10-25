40 дней со смерти Добронравова: как живет убитая горем Пахмутова

Певец Юлиан рассказал, как живет композитор Александра Пахмутова после смерти любимого мужа Николая Добронравова. Поэта не стало в живых 16 сентября, и сегодня, 25 октября, ровно 40 дней со дня его кончины.

Друг музыканта признался, что, несмотря на невосполнимую утрату, Александра Николаевна вновь начала возвращаться к жизни. Она окружена заботой и много гуляет – так ей рекомендовали врачи. Большую роль в том, что она чувствует себя относительно нормально, сыграла поддержка близких и помощников, которые буквально окружают ее заботой все эти дни.

«Сейчас Александра Николаевна учится жить по-другому. Мы постоянно с ней на связи, общаемся, видимся. Слава богу, рядом очень хорошие помощники и сиделки, которые были у Николая Николаевича», - поделился Юлиан.

На 40 дней Пахмутова собирается поехать на кладбище к супругу. В церкви уже заказана панихида. Чтобы вспомнить Добронравова рядом с композитором соберутся все ее родные и близкие друзья.

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Источник: aif.ru