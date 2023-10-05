4 года без матери: известно, как выглядит повзрослевшая дочь Началовой

Вера Алдонина осталась без мамы, когда ей было 12 лет. В 2019 году из-за сильного заражения крови у Юлии Началовой остановилось сердце. По словам коллег певицы, девочка с трудом пережила новость о смерти матери. Заботу о школьнице взяли на себя дедушка и бабушка.

После смерти Началовой прошло 4 года. 16-летняя Вера пошла по стопам мамы и занимается музыкой: она мечтает о карьере певицы. Также Алдонина активно ведет соцсети. Глядя на снимки девочки, россияне отметили ее сходство с умершей мамой.

К слову, школьница напоминает Началову не только внешне. По словам публики, Вера обладает таким же тембром голоса, как и Юлия.

«Голос как у Юли! Разве так бывает? Очень на маму похожа. Удачи тебе!» — цитирует Teleprogramma.pro высказывание фолловеров.

Ранее мы писали о том, что Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой. Подробности смотрите в этой статье.