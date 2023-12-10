НАШ ШОУБИЗ
20:00, 10 декабря 2023
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37-летняя Ирина Шейк снялась в прозрачном платье и получила звание «русской королевы»

37-летняя Ирина Шейк снялась в прозрачном платье и получила звание «русской королевы»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ирина Шейк вышла на связь с фанатами в соцсетях. 37-летняя супермодель выложила в личный микроблог свежие кадры в прозрачном платье.

Фотографии были сделаны во время вечеринки на пляже. Манекенщица позировала перед камерой в черном платье с кружевами, через которое просвечивал ее атласный бюстгальтер. Ирина Шейк дополнила образ кожаными темно-зелеными сапогами с каблуком.

Поклонники были в восторге от наряда звезды и засыпали ее комплиментами.

«Русская королева», «Легенда», «Бесподобные фото», «Великолепная Ирина», «Сногсшибательная», – отмечают пользователи Сети.

Ранее мы писали, что актриса Александра Ребенок думает о выдающемся режиссере Константине Богомолове.

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