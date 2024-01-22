36-летняя Полина Гагарина снялась голой на Мальдивах

Певица Полина Гагарина удивила поклонников новой откровенной фотосессией. Она опубликовала фото, на которой предстала абсолютно обнаженной.

После новогодних корпоративов 36-летняя артистка, как и многие ее коллеги, отправилась на отдых. Ее выбор пал на популярный среди российских знаменитостей курорт – Мальдивы. Недавно же Гагарина захотела показать, как проходит ее отпуск. Она решилась на съемку голой.

На фото Полина запечатлела себя на стуле с подтянутыми к груди коленями. У нее были собраны волосы, а на лице не было ни грамма макияжа. Подпись вокалистка оставила лаконичную: «Доброе утро».

Отметим, что в отпуске Полина практически не выходит на связь с поклонниками. По ее признанию, она убирает телефон на острове, чтобы наслаждаться полноценным отдыхом.

Ранее Виктория Боня решилась на очередное преображение после пластики в США.

Источник: личный блог Полины Гагариной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)