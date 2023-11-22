22-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграет первую большую роль в кино

22-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кочаловского Мария сыграет первую большую роль в кино. Известно, что она снимется в продолжении сериала режиссера Валерии Гай Германики.

Речь идет о картине «Обоюдное согласие-2». Мария не раскрывает, кого именно сыграет.

«Мне нереально повезло, моя первая большая роль будет в сериале «Обоюдное согласие 2», - говорит она о работе. Слова приводит Kino.mail.ru.

Первая часть сериала вышла в 2022 году. В главной роли снялась Светлана Иванова. В продолжении картины появятся певица Диана Арбенина, актер Глеб Пускепалис и другие.

Ранее сообщалось, что жена режиссера Андрея Кончаловаского Юлия Высоцкая перестала морить себя голодом. Некоторое время актриса и ведущая практиковала специальную диету, но в этот раз не выдержала издевательств над организмом.