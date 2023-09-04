18-летняя девушка из приличной семьи: бывший муж Кристины Орбакайте женился в 51 год

Бывший муж певицы Кристины Орбакайте Руслан Байсаров после развода с артисткой официально женился. Его избранницей стала юная девушка по имени Аламат Абубакарова.

Пара расписалась в 2020 году. Байсарову на тот момент был 51 год, ей – 18 лет.

По информации СМИ, девушка воспитывалась в очень приличной семье. Она хорошо воспитана и образованна. Девушка – настоящая красавица с гладкой кожей, миловидными чертами лица. Она чтит традиции и очень скромная.

Байсаров – чеченский предприниматель. В 2003 году он расстался с Орбакайте, между бывшими супругами начались суды. Отметим, что в семье родился сын Дени.

До брака с Байсаровым Орбакайте была замужем за певцом Владимиром Пресняковым. Их союз продлился с 1988 по 1996 годы.