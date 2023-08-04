150 миллионов в никуда: что станет с наследством умершей Ирины Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в больнице, не приходя в сознание. 30 июля ее госпитализировали с тяжелой формой гриппа, и на протяжении нескольких дней она провела в реанимации. Болезнь дала серьезные осложнения, с которыми организм звездной пациентки не справился. Теперь ее близкие уже занимаются похоронами, а поклонники гадают, кому достанется многомиллионное наследство.

Известно, что в последнее время Ирина Петровна вела затворнический образ жизни и мало с кем поддерживала связь. Живых родственников у актрисы нет. Старший брат скончался еще в 1995 году, да и всех троих мужей она тоже пережила. Детей у знаменитости никогда не было. Именно поэтому рядом с Мирошниченко на пенсии были только домработницы и сиделка. Однако, как считает юрист Александр Добровинский им ничего не светит.

«Квартира достанется городу, а средства, возможно, пойдут государству. Я с ней разговаривал несколько лет назад, она даже не думала о завещании», - отметил правозащитник.

К слову, наследство Ирина Петровна оставила немаленькое. У нее были две квартиры в центре Москвы, а также загородный дом в Опалихе, где она и проживала вплоть до смерти. По примерным оценкам имущество актрисы оценивается свыше 150 миллионов рублей.

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