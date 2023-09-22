10 лет тюрьмы: очередной жених Анастасии Волочковой попал в криминальную сводку

Бывшего возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2022 году Анастасия Волочкова познакомилась с Дмитрием Дюраном. Балерина собиралась выйти за него замуж и даже успела познакомить с дочкой Ариадной. Однако свадьба так и не состоялась, а пара в итоге разошлась.

Возлюбленный Волочковой был бизнесменом — у него есть своя кондитерская под названием Family Desert. Как выяснили журналисты, мужчина затеял расширить бизнес несколько лет назад и занял для этого порядка 100 миллионов рублей. Однако вскоре Дюран пропал, так и не отдав деньги бизнес-партнерам.

В результате, еще в апреле 2022 года на него завели уголовное дело, а чуть позже объявили в федеральный розыск. 21 сентября Дюрана задержали на Малой Бронной в Москве. Как удалось выяснить правоохранителям, мужчина обманул порядка 50 человек. Бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова заговорила о беременности.