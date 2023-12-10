Избавляют от синяков и морщин: косметолог развеяла самые популярные мифы о патчах

Сегодня патчи есть в косметичке практически каждой представительницы прекрасного пола. Однако так ли они полезны на самом деле? Врач-косметолог и дерматовенеролог Айгуль Абдуллина раскрыла в беседе с Леди Mail.ru главные мифы о патчах.

Борются с синяками под глазами

Темные круги под глазами образуются при нарушении циркуляции крови в капиллярах, которые просвечивают через тонкую кожу. Кроме того, синяки могут быть обусловлены генетическим строением век.

В любом случае избавиться от темных кругов с помощью патчей невозможно. Они могут лишь немного осветлить кожу за счет содержания кислот и витамина С.

Патчи можно использовать повторно

Патчи образуют влажную среду для питания и размножения бактерий. Поэтому, по словам эксперта, повторное их использование приведет к попаданию бактерий на кожу, что может спровоцировать воспалительную инфекцию.

Избавляют от морщин

Основная функция патчей – это увлажнение.

«Избавиться от морщин патчи не помогут, так как причина их появления кроется не в недостатке увлажнения, а в результате активной мимики и гипертонуса мышц», – пояснила Айгуль Абдуллина.

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