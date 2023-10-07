Звезда Голливуда Кевин Спейси попал в больницу с подозрением на инфаркт: прогноз неутешительный

Кевин Спейси попал в больницу в Узбекистане с подозрением на инфаркт. Врачи не подтвердили диагноз, но обнаружили у актера дисциркуляторную энцефалопатию и остеохондроз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кевин Спейси приехал на кинофестиваль в Ташкент, а потом решил заодно посетить и Самарканд. Там уже он начал ходить по музеям и в один момент почувствовал, как у него постепенно немеет левая рука.

Сначала врачи посчитали, что у Кевина инфаркт, но после проведения диагностических обследований болезнь оказалась менее страшной.

По результатам ЭКГ, МРТ и анализа крови, звезда Голливуда страдает от повышенного уровня кортизола и холестерина. Медики диагностировали актеру дисциркуляторную энцефалопатию первой степени (поражение головного мозга в результате нарушения кровообращения) и остеохондроз. После этого Кевина Спейси отправили на домашнее лечение.

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