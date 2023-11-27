ИХ ШОУБИЗ
18:00, 27 ноября 2023
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Жена выгнала Месси после измены: кто разрушил брак футболиста

Жена выгнала Месси после измены: кто разрушил брак футболиста

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В семье популярного футболиста и обладателя множества наград Лионеля Месси произошел скандал. СМИ пишут, что жена выгнала спортсмена из спальни в гостевую комнату после того, как узнала о его интрижке с журналисткой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание Terra.

По данным источника, футболист закрутил тайный роман с Софией Мартинес. Он часто пересекался с журналисткой по работе, а в какой-то момент сблизился с ней.

«Как уверяют репортеры, отношения вышли далеко за рамки рабочих», – говорится в сообщении.

Публика в шоке, ведь в СМИ постоянно обсуждали идеальные отношения супругов. Они часто выходят вместе в свет, а на вручении «Золотого мяча» в конце октября этого года выглядели счастливыми. Напомним, что Месси в восьмой раз стал обладателем этой награды.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала, что заставлял ее делать по ночам футболист Дмитрий Тарасов.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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