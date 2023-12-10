Жена Уилла Смита призналась, что решить вопрос о разводе ей помогла одна пощечина

Джада Пинкетт-Смит призналась, что сохранить ее брак с Уиллом Смитом удалось благодаря инциденту на вручении премии «Оскар». Тогда ее муж ударил по лицу комика Криса Рока, о чем сообщает The Independent.

По словам актрисы, именно этот поступок заставил ее поверить в искренние чувства Уилла Смита.

«Сейчас я называю это «святой пощечиной», потому что после нее произошло так много позитивного», – добавила Джада Пинкетт-Смит.

Как утверждает звезда, долгое время она пыталась решить, уходить ли ей от супруга, но этот случай расставил все на свои места. Девушка осознала, что не хочет оставлять возлюбленного.

«Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло», – заключила артистка.

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