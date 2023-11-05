Заявившая о бесплодии 44-летняя Кортни Кардашьян забеременела и родила сына

Американская модель и участница популярного телешоу Кортни Кардашьян родила сына в 44 года. Отцом ребенка стал 47-летний барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер.

У Кортни уже есть двое сыновей и дочь от бизнесмена Скотта Дисика. Старшему ребенку исполнилось 14 лет. У Баркера есть двое детей от бывшей жены Шэнны Моуклер. Старшему сыну исполнилось 20 лет, сообщает People.

По признанию Кардашьян, она не планировала рожать четвертого ребенка, так как врачи диагностировали у нее бесплодие несколько лет назад. Свою беременность звезда назвала «чудом».

Кортни Кардашьян вышла замуж за Баркера весной 2022 года. В начале июля источник из близкого окружения рассказал, что Кортни планировала заработать миллионы на рождении малыша.

Ранее телеведущая и актриса Анна Калашникова рассказала о подготовке к рождению двойняшек от суррогатной мамы. По словам знаменитости, это обойдется ей в несколько миллионов рублей.