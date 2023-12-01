Затмила всех: сколько стоит сапфировое платье Кейт Миддлтон, в котором она появилась в Лондоне

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Royal Variety Performance 2023 в королевском Альберт-Холле в Лондоне. С ними присутствовали кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж принц Даниэль, находящиеся в Великобритании с официальным визитом.

На мероприятии Кейт Миддлтон впечатлила общественность своим нарядом. Она выбрала лаконичное сапфировое платье в пол модели Destiny Poseidon от британского бренда Safiyaa. Наряд украшают акцентные длинные рукава в стиле кейп и изысканный вырез-лодочка с кристаллами. Стоимость этого платья достигает $2445 (примерно ₽220 тыс.).

Стилисты дополнили образ Кейт Миддлтон классическими черными замшевыми лодочками Gianvito Rossi, а также использовали жемчужные серьги J Crew, браслет Diamond & Sapphire и клатч Jenny Packham, усыпанный кристаллами. Принц Уильям остался верен традициям и появился в смокинге. Об этом пишет Page Six.

Напомним, что принц и принцесса Уэльские были признаны самой стильной звездной парой в мире, получив десять баллов из десяти возможных в рейтинге бренда Karen Millen. Их стиль вызывает оживленный интерес, превышая на 94% интерес к любой другой паре.

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл чужими руками нанесла удар по имиджу Кейт Миддлтон.