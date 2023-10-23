Затмила Курникову: Энрике Иглесиас публично признался в любви другой девушке

Певец Энрике Иглесиас признался в любви другой женщине. В СМИ давно ходят слухи о том, что звезда закрутил роман с коллегой – аргентинской исполнительницей. И это при том, что он находится в браке с российской теннисисткой Анной Курниковой.

Наличие избранницы и детей не мешает артисту снимать пикантные клипы и писать ласковые слова в адрес другой. Недавно у Иглесиаса вышел свежий трек, который он записал с аргентинской певицей Марией Бессерой. 23-летняя красавица очаровала слушателей, и, как думают некоторые, самого певца. Они нежно поют о любви и участвуют в страстных съемках.

«То, что будет завтра, не имеет никакого значения, ведь я обожаю сегодня. Именно твои губы и твои поцелуи приносят удачу», — цитирует Энрике и Марию на испанском Экспресс газета.