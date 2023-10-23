ИХ ШОУБИЗ
16:00, 23 октября 2023
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Затмила Курникову: Энрике Иглесиас публично признался в любви другой девушке

Затмила Курникову: Энрике Иглесиас публично признался в любви другой девушке

© Stable Diffusion

Певец Энрике Иглесиас признался в любви другой женщине. В СМИ давно ходят слухи о том, что звезда закрутил роман с коллегой – аргентинской исполнительницей. И это при том, что он находится в браке с российской теннисисткой Анной Курниковой.

Наличие избранницы и детей не мешает артисту снимать пикантные клипы и писать ласковые слова в адрес другой. Недавно у Иглесиаса вышел свежий трек, который он записал с аргентинской певицей Марией Бессерой. 23-летняя красавица очаровала слушателей, и, как думают некоторые, самого певца. Они нежно поют о любви и участвуют в страстных съемках.

«То, что будет завтра, не имеет никакого значения, ведь я обожаю сегодня. Именно твои губы и твои поцелуи приносят удачу», — цитирует Энрике и Марию на испанском Экспресс газета.

Затмила Курникову: Энрике Иглесиас публично признался в любви другой девушке

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фанаты также обратили внимание на обложку песни, на которой артисты томно смотрят друг на друга, касаясь лбами. Кажется, что через секунду будет поцелуй. Многим интересно, что по этому поводу думает Курникова, на плечи которой легла забота о детях.

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Источник фото:Stable Diffusion
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#слухи
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