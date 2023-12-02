«Я умная»: каким прозвищем Меган Маркл наградила Кейт Миддлтон

Меган Маркл не раз отмечала, что ей не нравится, как Кейт Миддлтон пытается угодить всему дворцу. Жена принца Гарри считает это даже забавным, из-за чего часто зовет Миддлтон Кэти Кин. Об этом сообщает Express.

Кэти Кин является персонажем из серии комиксов «Арчи». Это обычная девушка-соседка, которая во что бы то ни стало стремится к славе, а в конце добивается признания на Бродвее.

Сама Меган Маркл в детстве очень любила комиксы «Арчи» и постоянно перечитывала их, однако всегда отождествляла себя с другой героиней – Бетти.

«Я умная, а не красивая», – заявила однажды избранница опального принца.

Персонаж, с которым сравнивает себя Меган, считается полной противоположностью Кэти. Бетти – добрая девушка, которая спасает раненых птиц и заботится о бездомных.

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