«Я никогда не забуду ее»: принц Уильям рассказал о потере близкого человека

Принц Уильям долгое время дружил с Деборой Джеймс. Журналистка много лет оказывала помощь больным онкологией: она проводила благотворительные сборы и работала над повышением осведомленности о заболевании. Более того, сам Уильям, а также его жена Кейт Миддлтон неоднократно жертвовали деньги на инициативы Джеймс.

В 2022 году принц Уильям даже даровал журналистке почетное рыцарское звание Дамы. Для этого он лично приехал к женщине домой.

«Это довольно сюрреалистично, когда дома появляется королевская особа, и да, вы можете себе представить, что уборка и приготовления зашкаливали – но все это было неуместно, потому что Уильям был так добр, и он всех нас успокоил», – рассказывала Дебора Джеймс.

Через месяц после этой встречи женщина скончалась от рака кишечника, который ей диагностировали еще в 2018 году.

И вот недавно принц выступил на канале Channel 4 в рамках проекта «Противостояния раку». Говоря о борьбе с онкологией, Уильям вспомнил о своей старой подруге. Об этом сообщает издание Hello.

«Она призвала всех нас жить полной жизнью, преодолевать самые сложные испытания с силой и храбростью сплотиться, чтобы противостоять раку. (…) Я никогда не забуду ее доброту, теплоту, честность и юмор в трудные времена. Давайте все учиться у ее страсти к жизни и вдохновляться ею», – подчеркнул принц Уэльский.

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