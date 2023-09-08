Легко отдала бы корону: Елизавета II всегда мечтала только об этой профессии

Друг покойной Елизаветы II рассказал, кем мечтала стать королева, если бы не родилась в такой семье. Оказалось, что женщина мечтала стать пародистом или комиком. Об этом сообщает Daily Express.

Биограф королевской семьи Джайлз Брандрет рассказал о любви знаменитости к юмору. Он уверен, что в другой жизни Елизавета могла бы стать комиком – это профессия ее мечты. После знакомства с комедийным актером Джорджом Формби женщина начала демонстрировать свой талант. Она показывала его и даже исполняла песню из фильмов When I’m Cleaning Windows. Королеве также отлично удавались различные акценты и звуки животных.

Напомним, что 8 сентября будет ровно год как не стало Елизаветы II. Королевская семья будет в замке Балморал в Шотландии. Туда уже приехали Король Карл II, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Эндрю.

Ранее мы писали о том, как новость о рождении наследника расстроила Карла III.