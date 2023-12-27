17:00, 27 декабря 2023
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Вскрылась невежественная черта принцессы Дианы: путала страны
© Stable Diffusion
Вскрылась «невежественная» черта принцессы Дианы, об этом сообщает mk.ru.
Бывший ирландский посол опубликовал служебную записку, из содержания которой стало известно о том, что принцесса Диана не различала Северную и Южную Ирландию.
Так, Джозеф Смолл, который работал послом Ирландии в Лондоне, написал, что Диана сказала ему «с очевидным незнанием или пренебрежением конституционными тонкостями: „Я была в вашей стране вчера!“». При этом принцесса на самом деле была в Северной Ирландии, которая является частью Великобритании.
При этом журналисты вспомнили о решении президента Ирландии Патрика Хиллери отклонить приглашение на свадьбу Чарльза и Дианы в 1981 году.
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Источник фото:Stable Diffusion
Автор:Иван Марков
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