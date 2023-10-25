«Всем жаль Гарри»: раскрыты тайные мечты Меган Маркл, разрушившие жизнь принца

История актрисы Меган Маркл для многих считается чем-то вроде сказки. Девушка встречает принца, влюбляется в него и попадает в красивый замок. Вот только как подозревают многие поклонники и близкие королевской семьи, это было вовсе не романтическое стечение обстоятельств, в продуманный план охоты, которую американка вела долгое время.

По слухам, Маркл на протяжении нескольких месяцев делала все, чтобы принц Гарри в нее влюбился. При этом у нее были тайные мечты о «золотых каретах» и роскошной жизни. Возможно, именно то, что Меган просто не знала, с чем ей придется столкнуться, в итоге разрушило жизнь сыну нынешнего короля Великобритании. Ведь из-за того, что актрису не принимали в семье, а она и не желала соблюдать традиции, ему пришлось разорвать все связи с родственниками.

Баронесса Энн Глеконнер, бывшая фрейлина покойной принцессы Маргарет, отметила, что главная ошибка Меган – это именно ее тайные мечты, которые никогда не могли бы сбыться, потому что быть членом королевской семьи крайне непросто, и это совсем не похоже на сказку.

«Скорее всего, Маркл так и думала: разъезжать на карете, махать ручкой и улыбаться. Бабе 40 лет, а ума нет»; «Нам всем жаль Гарри», - написали пользовали в Telegram-канале «Виндзоры».

Ранее принц Гарри появился на публике без Меган Маркл.

Источник: Экспресс газета.