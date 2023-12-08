«Все собрались вместе»: сделано заявление о смерти Брюса Уиллиса

Голливудский актер Брюс Уиллис еще несколько лет назад рассказал фанатам, что ему диагностировали лобно-височную деменцию, которая не лечится. С каждым днем ему становится все хуже, поэтому близкие уже даже не скрывают, что думают о его смерти.

Несмотря на то, что члены семьи «крепкого орешка» стараются быть позитивными и не допускать грустных мыслей, они осознают, что, вполне вероятно, артист проживает последние дни своей жизни. По словам источника иностранного СМИ, родственники Уиллиса не отходят от него, делают все, чтобы он был счастлив. Но ему все хуже.

«Как только Брюсу поставили диагноз, все собрались вместе, чтобы он помнил всех членов семьи. Никто не знает, сколько Брюсу осталось, так что они ловят каждый момент рядом», - поделился информатор.

Также источник подчеркнул, что большую часть времени сейчас актер чувствует себя плохо, несмотря на то, что рядом с ним постоянно специалисты, дочери и жена.

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис перестал узнавать жену и детей из-за тяжелой болезни.

Источник: Us Weekly