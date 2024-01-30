Во время съемок сексуальной сцены в «Оппенгеймере» у оператора сломалась камера

Британская актриса Флоренс Пью поведала, что на съемках фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана камера вышла из строя прямо во время постельной сцены. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Артистка уточнила, что в момент поломки аппаратуры она и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи были обнажены. Камера перестала работать в самый разгар сцены, а запасного варианта для техники найти не удалось. В результате актеры были вынуждены ждать, пока камеру починили.

«В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера. Мало кто об этом знает, но это случилось!.. Наша камера сломалась, когда мы оба были голыми! И, знаете, поломалась она в не самое подходящее время», - рассказала Пью.

Затем, как призналась артистка, чтобы как-то разрядить обстановку, она решила начать шутить и стала разговаривать с оператором и выяснять, что именно произошло. Режиссер Кристофер Нолан в тот момент желал как можно скорее заменить сломавшуюся аппаратуру, чтобы продолжить съемочный процесс.

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