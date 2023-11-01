Внешность будущей королевы Испании произвела фурор в Сети

Старшей дочери короля Испании Леонор исполнилось 18 лет, и в честь этого она официально принесла присягу конституции страны. Фотографии с торжественного мероприятия довольно быстро распространились по Сети, и многие от них пришли в восторг. Дело в том, что молодая принцесса поразила пользователей своей красотой.

Историческое событие проходило в Королевском дворце Мадрида, и рядом с Леонор в этот важный день были члены ее семьи. Отметим, что она после смерти своего отца станет первой женщиной-монархом Испании за последние 150 лет.

Для присяги принцесса подобрала довольно строгий белый костюм и завязала волосы в тугой низкий хвост. Однако, как отметили пользователи, это не прибавило ей лет и не сделало менее милой. Большие голубые глаза, длинные светлые волосы и точеная фигура будущей королевы не оставили никого равнодушным.

«Благослови ее Господь. Эта девочка очень красивая и с прекрасным сердцем»; «Вау. Она такая милая»; «Такой элегантной девушки я в жизни не видел», - оставили люди комментарии с комплиментами принцессе.

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Источник: Hola!