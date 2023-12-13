Влиятельная девушка из России: СМИ рассекретили новую возлюбленную Тома Круза

У 61-летнего актера Тома Круза роман с дочерью российского политика. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

За рубежом состоялось мероприятие, которое собрало многих влиятельных людей. Том Круз стал почетным гостем торжества. По данным СМИ, актер весь вечер провел с дочерью депутата Госдумы Эльсиной Хайровой. Сперва Круз пригласил ее на танец, а затем не отходил от нее ни на шаг. Отмечается, что знаменитости вместе покинули вечеринку.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия публика просила фото с известным актером. В один момент диджею пришлось объявить на русском языке, что Круз не хочет сниматься, так как это отвлекает его от танцев с Хайровой.

Напомним, что дочка политика уже была в браке. В отношениях с бизнесменом Дмитрием Цветковым она родила двоих детей.

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