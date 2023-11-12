Весь светится от счастья: улыбающегося принца Уильяма засняли с младенцем

Принца Уэльского укусил младенец во время беседы с поклонниками. Об этом сообщает Daily Mirror.

5 ноября Уильям приехал в Сингапур. В аэропорту принц увидел толпу фанатов и решил пообщаться с публикой. Он подошел к женщине с восьмимесячным ребенком на руках.

Малыш решил укусить королевскую особу за палец, однако Уильям в ответ лишь приветливо улыбнулся и протянул мальчику всю ладонь. После этого мужчина продолжил общение с публикой.

Принц Уильям посетил Сингапур ради участия в премии Earthshot Prize, которую он учредил с Королевским фондом в 2021 году. Премию проводят уже третий год. Каждый раз пять человек получают награды за вклад в защиту окружающей среды и грант в размере одного миллиона фунтов стерлингов для продолжения своей работы.

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