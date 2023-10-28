В семье Кейт Миддлтон пополнение: счастливые супруги принимают поздравления

В семье Кейт Миддлтон пополнение. Жена ее младшего брата Джеймса родила первенца. Счастливая пара уже вовсю принимает поздравления. Об этом сообщает издание Hello.

Супруги так и не раскрыли пол ребенка, как и дату рождения. Однако в Сети уже появились кадры, на которых можно заметить Джеймса и Ализе, прогуливающихся по улице с коляской.

Малыш появился на свет примерно через два года после свадьбы брата Кейт Миддлтон. Так, в прошлом месяце молодая семья отмечала вторую годовщину семейной жизни. В честь такого события Джеймс даже публично обратился к своей жене.

«Поздравляю с годовщиной, моя дорогая. Через два года после нашей свадьбы я счастлив, как никогда, и при этом знаю, что лучшее еще впереди», – написал он.

Напомним, пара познакомилась благодаря собаке Джеймса. В роковой день Ализе зашла в модный лондонский клуб с подружками, а брат Миддлтон – со своим питомцем. В какой-то момент его собака сама подошла к Ализе.

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