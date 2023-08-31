Уже нашел другую: стала известна правда о разводе Меган Маркл

Актриса, а ныне жена принца Гарри, Меган Маркл редко рассказывает о личной жизни. Но подробности ее отношений стали известны благодаря окружению. Королевский биограф Эндрю Мортон раскрыл тайну о разводе женщины.

Напомним, что до знакомства с Гарри брюнетка была замужем за кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Их союз продлился три года, после чего супруги подали на развод. По словам королевского эксперта, решение приняла именно Меган, но поступила не очень красиво в этой ситуации.

«Один богатый друг предприниматель утверждал, что брак распался так внезапно, что Меган отправила Тревору свои кольца с бриллиантами обратно заказным письмом», – поделился мужчина.

Маркл даже не захотела лично передать экс-супругу помолвочное и обручальное кольца. Другой источник из окружения актрисы тоже отметил, что новость о разводе стала громом среди ясного неба. Все это биограф описал в своей книге «Меган: голливудская принцесса».

Через несколько лет после разрыва Маркл вышла замуж за принца Гарри, а ее бывший муж встретил диетолога Трейси Курланд. Они поженились всего через год после королевской свадьбы актрисы. Избранница Тревора является наследницей миллионов, так что мужчине повезло не меньше, чем экс-супруге.

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