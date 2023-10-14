ИХ ШОУБИЗ
23:00, 14 октября 2023
1 мин.

Ушел к другой: как Ирина Шейк окончательно отвернула от себя Брэдли Купера

Ушел к другой: как Ирина Шейк окончательно отвернула от себя Брэдли Купера

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стали известны новые детали из личной жизни модели Ирины Шейк. Многие поклонники надеялись, что она воссоединится с бывшим возлюбленным, актером Брэдли Купером. Тем более что у них есть общая дочь Лея. Но голливудскую звезду застали с коллегой Ирины – Джиджи Хадид. Об этом сообщает зарубежный портал Page Six.

Фанаты Шейк негодовали по этому поводу, но оказалось, что Ирина сама свела экс-избранника с Джиджи. Актер и блондинка сблизились на вечеринке, которую организовала Ирина. Модели, кстати, являются подругами. Так что у брюнетки нет никакой ревности.

Сама Ирина счастлива в отношениях со спортсменом Томом Брэди. СМИ пишут, что недавно его видели флиртующим с Ким Кардашьян, но он продолжает появляться и с Шейк. Некоторые не верят, что из их романа получится что-то серьезное. Но модель не раз говорила о том, что хочет выйти замуж.

Ранее мы писали о том, почему Кейт Миддлтон осталась одна.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#слухи
,
#отношения
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.