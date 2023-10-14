Ушел к другой: как Ирина Шейк окончательно отвернула от себя Брэдли Купера

Стали известны новые детали из личной жизни модели Ирины Шейк. Многие поклонники надеялись, что она воссоединится с бывшим возлюбленным, актером Брэдли Купером. Тем более что у них есть общая дочь Лея. Но голливудскую звезду застали с коллегой Ирины – Джиджи Хадид. Об этом сообщает зарубежный портал Page Six.

Фанаты Шейк негодовали по этому поводу, но оказалось, что Ирина сама свела экс-избранника с Джиджи. Актер и блондинка сблизились на вечеринке, которую организовала Ирина. Модели, кстати, являются подругами. Так что у брюнетки нет никакой ревности.

Сама Ирина счастлива в отношениях со спортсменом Томом Брэди. СМИ пишут, что недавно его видели флиртующим с Ким Кардашьян, но он продолжает появляться и с Шейк. Некоторые не верят, что из их романа получится что-то серьезное. Но модель не раз говорила о том, что хочет выйти замуж.

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