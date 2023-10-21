ИХ ШОУБИЗ
06:00, 21 октября 2023
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Участник «Евровидения» умер через месяц после операции на сердце

Участник «Евровидения» умер через месяц после операции на сердце

© Stable Diffusion

Умер певец и участник «Евровидения» от Швеции Лассе Бергхаген. Это произошло после сложной операции на сердце, которую артист перенес в сентябре.

О смерти исполнителя сообщает «Российская газета» со ссылкой на SVT.

Бергхаген умер 19 октября в Стокгольме. Ему было 78 лет.

Семья музыканта рассказала, что он так и не смог оправиться после хирургического вмешательства на сердце. У артиста начались осложнения.

Дочь исполнителя рассказала, что он умер в госпитале. Некоторое время Бергхаген был в медикаментозной коме, но перед самой смертью его вывели из этого состояния.

Бергхаген выступал на «Евровидении» в 1975 году, он исполнил композицию Jennie, Jennie. Свой первый альбом он выпустил в 1965-м. Его жена – певица Лилл-Бабс – умерла в 2018 году. Дочь пошла по стопам родителей и тоже стала певицей.

Ранее сообщалось о смерти актера Джексона Энтони. Он скончался после столкновения автомобиля со слоном. Актер 15 месяцев провел в коме.

Источник фото:Stable Diffusion
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