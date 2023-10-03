Тяжелое испытание: Кейт Миддлтон рассталась с принцем Уильямом из-за старшего сына

Недавно публику удивило решение Кейт Миддлтон не сопровождать своего мужа во время поездок в Нью-Йорк и в Сингапур. Согласно официальному заявлению, принцесса Уэльская предпочла остаться с детьми дома. Многих поклонников удивило такое решение, учитывая, что за наследниками присматривает няня, которая служит у семьи уже более 10 лет. В СМИ появились слухи о разводе пары.

По сообщению издания Hello, Кейт расстается с мужем не навсегда, а всего лишь отпустит его по королевским делам. Сама же она намерена поддержать принца Джорджа, у которого впереди очень сложный экзамен. Мать волнуется за сына, ведь ему предстоит пройти испытание, которое определит его судьбу.

Как раз в то время, когда Уильям полетит в Сингапур, старший сын будет сдавать экзамен в Lambrook School. 10-летнему мальчику нужно сдать его, чтобы поступить в престижную частную школу. Испытание включает в себя проверку знаний по математике и английскому, а также развитие у ученика навыков «вербальной и невербальной логики».

Родители волнуются за сына и хотят, чтобы он продолжил обучение в Итоне. Весной его ждет собеседование и еще одно тестирование, а через год завершающий вступительный экзамен. Все это время Джордж сильно переживает, а Кейт решила поддержать сына, чтобы он не травмировал свою нервную систему.

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